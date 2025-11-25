Camión vuelca y afecta el tránsito en Villa Nueva (video)

Un accidente de tránsito en Villa Nueva mantiene congestionado el kilómetro 25 de Bárcenas esta tarde tras el volcamiento de un camión.
Un accidente de tránsito se ha registrado la tarde de este martes 25 de noviembre en el kilómetro 25, en la zona 3 de Bárcenas, en Villa Nueva.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de dicho municipio ha informado que se trata de un camión que ha quedado volcado y la carga que transportaba el mismo cayó sobre la cinta asfáltica.
Los Bomberos Municipales Departamentales han arribado al lugar para brindarle atención prehospitalaria al piloto de este vehículo y permanecen en el área afectada por prevención ante derrame de combustible y aceite sobre la ruta.
Mientras, la PMT se encuentra coordinando el ingreso de grúa para levantar y retirar tanto el camión, como la carga del mismo.
Las autoridades le solicitan a los conductores manejar con precaución y utilizar vías alternas debido a la presencia del personal que trabaja en el lugar.