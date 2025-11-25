Cámara de vigilancia capta asalto en zona 4 de Mixco (Video)

El video de una cámara de vigilancia permitió capturar el momento preciso en el que dos ladrones despojan de sus pertenencias a una mujer.
El video de una cámara de vigilancia en la colonia Montserrat, zona 4 de Mixco evidenció un asalto a manos de un motorista y su acompañante.
Esto sucedió mientras dos mujeres se encontraban conversando en la puerta de una vivienda.
En el video se muestra como un motociclista y su acompañante pasan enfrente con actitud sospechosa.
Los sujetos siguen su rumbo hasta llegar al final de la calle y dan vuelta para regresar y cometer el robo, amenazando con un arma de fuego.
