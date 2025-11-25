Versión Impresa
Cámara de vigilancia capta asalto en zona 4 de Mixco (Video)

  • Con información de Reychel Méndez
25 de noviembre de 2025, 12:48
 Los asaltantes pasaron frente a su víctima y posteriormente regresaron para arrebatarle el teléfono.  (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

El video de una cámara de vigilancia permitió capturar el momento preciso en el que dos ladrones despojan de sus pertenencias a una mujer.

El video de una cámara de vigilancia en la colonia Montserrat, zona 4 de Mixco evidenció un asalto a manos de un motorista y su acompañante.

Esto sucedió mientras dos mujeres se encontraban conversando en la puerta de una vivienda.

En el video se muestra como un motociclista y su acompañante pasan enfrente con actitud sospechosa. 

Los sujetos siguen su rumbo hasta llegar al final de la calle y dan vuelta para regresar y cometer el robo, amenazando con un arma de fuego. 

Todo quedó grabado. Mira aquí 

