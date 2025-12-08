Esposa de alcalde de Masagua rompe el silencio durante el funeral (video)

La joven rompió en llanto durante el funeral del jefe edil, mientras se dirigía a los asistentes.
EN CONTEXTO: El emotivo mensaje de la esposa del alcalde de Masagua tras ataque armado
Nelson Marroquín, alcalde de Masagua, Escuintla, fue víctima de un ataque armado durante un desfile en la aldea Obero, que se realizaba la noche del 6 de diciembre.
Durante el evento, el jefe edil iba acompañado de su esposa Fernanda Arriola Marroquín, quien al ritmo de la música del desfile, bailaba y saludaba a los residentes de la localidad, cuando ocurrió el ataque.
Marroquín será velado durante tres días para posteriormente ser sepultado el martes 9 de diciembre.
Durante el velorio y en medio del dolor, la esposa del jefe edil dirigió unas palabras ante la multitud que acompañaba a la familia.
"Dios me regaló un buen esposo, un buen compañero de vida y un buen equipo", comenzó diciendo.
Asimismo, agregó entre lágrimas que el alcalde fue "un hombre intachable, honesto y trabajador".
Arriola dijo no tener palabras para expresarse e invitó a todos los presentes al sepelio.
Mira aquí el momento: