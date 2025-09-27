¡Toma nota! Accidente complica el tránsito en la ruta al Atlántico

Dos unidades de transporte pesado protagonizaron un accidente en un sector de la zona 25, lo cual ha ocasionado tráfico en el sector.
La colisión de dos cabezales, en el kilómetro 14.4 de la ruta al Atlántico, en la zona 25 capitalina, complica el tránsito vehicular en sentido norte, la tarde de este sábado 27 de septiembre.
Amilcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, informó que el tráfico llega hasta Centra Norte.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) ya se encuentran en el lugar.