Identifican a heridos tras accidente en el kilómetro 107 ruta Interamericana

Un percance vial se registró esta mañana cuando un bus extraurbano se salió de la ruta y empotró a un costado de la carretera en el kilómetro 107 de la Ruta Interamericana, dejando un saldo de 12 heridos.
Doce personas resultaron heridas luego de que un bus extraurbano perdiera el control y se empotrara a un costado de la carretera en el kilómetro 107 de la ruta Interamericana la mañana de este 10 de noviembre.
Los heridos fueron trasladados al Hospital Nacional de Sololá, según informaron los cuerpos de socorro. Entre los lesionados se encuentra el conductor, quien fue rescatado con equipo hidráulico debido a que quedó atrapado entre los restos del vehículo.
Además, los socorristas confirmaron la identificación de diez de los heridos, cuyos nombres fueron registrados como:
- Ángel Humberto Himillaga, 24 (piloto)
- Jorge Alberto Hernández, 45
- Irma Yolanda Poli Palax, 53
- Manuela Palax Tuy, 27
- Andrés Tuy Tuts, 53
- Eduardo Alfredo, Chiroy
- Jesús Alberto Naverol, 75
- Irma Chiroy, 22
- Jorge Arberto, 28
- Yolanda Palax 25
Imágenes captadas por conductores que transitaban por el lugar muestran a personas auxiliando a los pasajeros atrapados antes de la llegada de los bomberos.
Según reporte de bomberos voluntarios, el bus se dirigía hacia San Marcos cuando, por causas aún no establecidas, perdió el control y empotró al costado de la carretera.
Autoridades de tránsito mantienen controlado el paso vehicular en la zona mientras continúan las investigaciones para determinar las causas del percance.