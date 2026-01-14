Accidente deja una fallecida y cuatro heridos, entre ellos un bebé

Los bomberos trasladaron a cuatro personas heridas al Hospital Nacional de Chimaltenango
Un fuerte accidente de tránsito se registró en el kilómetro 44 de la ruta Interamericana cuando un camión de volteo y un vehículo particular impactaron de frente.
Según información preliminar, el camión de volteo perdió el control y terminó cruzándose al carril contrario donde transitaba el automóvil con varias pasajeras que quedaron atrapadas entre los hierros retorcidos.
En el vehículo viajaban cinco mujeres, entre ellas un bebé. Al lugar se presentaron elementos de Bomberos Voluntarios que constataron el fallecimiento de la conductora.
Los socorristas lograron liberar al resto de pasajeras quienes fueron trasladadas al Hospital Nacional de Chimaltenango posteriormente.
Las personas lesionadas son originarias de San Lucas Sacatepéquez.