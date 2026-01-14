Versión Impresa
Accidente deja una fallecida y cuatro heridos, entre ellos un bebé

  • Por Reychel Méndez
14 de enero de 2026, 07:24
Las conductora fallecida y sus acompañantes eran originarias de San Lucas Sacatepéquez (Foto ilustrativa: iStock)

Los bomberos trasladaron a cuatro personas heridas al Hospital Nacional de Chimaltenango

Un fuerte accidente de tránsito se registró en el kilómetro 44 de la ruta Interamericana cuando un camión de volteo y un vehículo particular impactaron de frente.

Según información preliminar, el camión de volteo perdió el control y terminó cruzándose al carril contrario donde transitaba el automóvil con varias pasajeras que quedaron atrapadas entre los hierros retorcidos. 

Al lugar se presentaron elementos de Bomberos Voluntarios de Sumpango. (Foto: Redes Sociales)
En el vehículo viajaban cinco mujeres, entre ellas un bebé. Al lugar se presentaron elementos de Bomberos Voluntarios que constataron el fallecimiento de la conductora.

Los socorristas lograron liberar al resto de pasajeras quienes fueron trasladadas al Hospital Nacional de Chimaltenango posteriormente. 

Las personas lesionadas son originarias de San Lucas Sacatepéquez. 

La conductora perdió la vida minutos después del accidente. (Foto: CBV)
