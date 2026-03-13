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Jóvenes sufren ataque armado en zona 2, uno de ellos falleció

  • Por Jessica González
13 de marzo de 2026, 07:22
El ataque ocurrió esta madrugada. (Foto: archivo/Soy502)

El ataque ocurrió esta madrugada. (Foto: archivo/Soy502)

La otra víctima fue trasladada de emergencia al hospital.

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Un ataque armado se registró la madrugada de este viernes 13 de marzo, en la 11 avenida y 1 calle de la zona 2 capitalina. 

Dos jóvenes fueron atacados con arma de fuego, uno de ellos, de aproximadamente 20 años, falleció en el lugar, quedando tendido sobre la cinta asfáltica.

(Foto: Bomberos Voluntarios)
(Foto: Bomberos Voluntarios)

Bomberos Voluntarios trasladaron a la segunda víctima al Hospital San Juan de Dios, ya que presentaba múltiples heridas.

Una motocicleta, en la que se habrían conducido las víctimas, quedó en el lugar.

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