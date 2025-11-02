Ambulancia que cubría emergencia vuelca tras ser impactada por un auto

Este tipo de incidentes evidencian el riesgo diario de la labor de los socorristas, quienes se exponen a ser impactados mientras atienden un llamado.
El accidente se originó en la 2a. avenida y 8a. calle de la zona 1, cuando los Bomberos Municipales, se dirigían a cubrir una emergencia.
Los cuerpos de socorro fueron impactados por una camioneta tipo agrícola, que se conducía a alta velocidad en la zona.
Los socorristas resultaron heridos ante el choque que produjo que ambos transportes terminaran volcados.