Ambulancia que cubría emergencia vuelca tras ser impactada por un auto

  • Por Maria Fernanda Gallo
02 de noviembre de 2025, 12:14
La unidad de rescate volcó tras impacto de otro vehículo. (Foto: Bomberos Municipales)

Este tipo de incidentes evidencian el riesgo diario de la labor de los socorristas, quienes se exponen a ser impactados mientras atienden un llamado.

El accidente se originó en la 2a. avenida y 8a. calle de la zona 1, cuando los Bomberos Municipales, se dirigían a cubrir una emergencia.

Los cuerpos de socorro fueron impactados por una camioneta tipo agrícola, que se conducía a alta velocidad en la zona. 

(Foto: redes sociales)
Los socorristas resultaron heridos ante el choque que produjo que ambos transportes terminaran volcados.

