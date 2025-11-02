Localizan a jaguar desaparecido en San Juan Sacatepéquez

Tras varios días de intensa búsqueda, el jaguar fue finalmente fue localizado y rescatado.
El jaguar melánico de pelaje negro era buscado desde su desaparición el pasado 23 de octubre.
El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) informó que el animal pertenecía a una colección privada ubicada en la aldea San Miguel Pachálí, de San Juan Sacatepéquez.
A través de sus redes sociales, el Parque Zoo Kalahari, ubicado en el departamento de Peten, confirmó su localización la noche del sábado 1 de noviembre, luego de haber colaborado para su rescate.
A través de Animal Conservation Guatemala, quienes se encargaron del análisis y protocolo médico farmacológico del felino, se confirmó que se encuentra en buen estado de salud.