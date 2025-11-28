Accidente deja tres heridos, entre ellos una menor de edad en ruta a Villa Canales

Accidente de tránsito



A la altura del kilómetro 17.5 ruta a Villa Canales, se produce un accidente de tránsito, elementos de las estaciones de @ASONBOMDGT de Villa Hermosa y San Miguel Petapa a bordo de las unidades AD-126 y AD-158 asisten a 2 personas adultas y 1 menor de… pic.twitter.com/ih8scW4uLJ