Accidente deja tres heridos, entre ellos una menor de edad en ruta a Villa Canales

Un accidente de tránsito se registró esta tarde en el kilómetro 17.5 de la ruta a Villa Canales, involucrando a un bus extraurbano y una camioneta.
A la altura del kilómetro 17.5 en ruta a Villa Canales, se registró un accidente de tránsito durante la tarde de este jueves 27 de noviembre.
Por motivos que se desconocen, un bus extraurbano y un vehículo tipo camioneta colisionaron fuertemente.
Bomberos Municipales Departamentales fueron alertados y al arribar al lugar de los hechos, localizaron dos personas y una menor de edad heridas, quienes aún no han sido identificadas.
Las víctimas presentaban golpes en distintas partes del cuerpo, por lo que los socorristas les brindaron atención prehospitalaria y las estabilizaron en el lugar.
Posteriormente, fueron trasladadas al Hospital de Villa Nueva para que fueran recibidas y atendidas por los médicos correspondientes.
El tránsito se vio afectado debido a este percance, donde autoridades municipales coordinaron con grúa para retirar del lugar los vehículos involucrados.