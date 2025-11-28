Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Accidente deja tres heridos, entre ellos una menor de edad en ruta a Villa Canales

  • Por Geber Osorio
27 de noviembre de 2025, 18:06
Las personas heridas fueron trasladados al Hospital de Villa Nueva. (Foto: Asonbomd)

Las personas heridas fueron trasladados al Hospital de Villa Nueva. (Foto: Asonbomd)

Un accidente de tránsito se registró esta tarde en el kilómetro 17.5 de la ruta a Villa Canales, involucrando a un bus extraurbano y una camioneta.

OTRAS NOTICIAS: Incendio consume dos viviendas en Santa Catarina Pinula

A la altura del kilómetro 17.5 en ruta a Villa Canales, se registró un accidente de tránsito durante la tarde de este jueves 27 de noviembre.

Por motivos que se desconocen, un bus extraurbano y un vehículo tipo camioneta colisionaron fuertemente.

Bomberos Municipales Departamentales fueron alertados y al arribar al lugar de los hechos, localizaron dos personas y una menor de edad heridas, quienes aún no han sido identificadas.

Las víctimas presentaban golpes en distintas partes del cuerpo, por lo que los socorristas les brindaron atención prehospitalaria y las estabilizaron en el lugar.

Posteriormente, fueron trasladadas al Hospital de Villa Nueva para que fueran recibidas y atendidas por los médicos correspondientes.

El tránsito se vio afectado debido a este percance, donde autoridades municipales coordinaron con grúa para retirar del lugar los vehículos involucrados.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar