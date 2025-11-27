Incendio consume dos viviendas en Santa Catarina Pinula

Un incendio registrado en aldea El Carmen, en Santa Catarina Pinula, consumió rápidamente dos viviendas.
Un incendio se registró este jueves 27 de noviembre en el sector conocido como "La Subida", en aldea El Carmen, zona 10 de Santa Catarina Pinula.
Bomberos Voluntarios fueron alertados, por lo que atendieron la emergencia, donde indicaron que tardaron aproximadamente una hora en controlar el siniestro.
En el lugar, se vieron afectadas dos viviendas que estaban construidas con madera y láminas, provocando que se consumieran rápidamente por las llamas.
Los socorristas agregaron que se utilizaron 2,500 galones de agua para sofocar el fuego y se desplegaron 400 pies de mangueras para llegar al lugar.
A pesar del siniestro, no se reportaron personas heridas. Sin embargo, se registraron serios daños materiales.
*Con información de Oscar Rivas / colaborador.