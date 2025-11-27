Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Incendio consume dos viviendas en Santa Catarina Pinula

  • Por Geber Osorio
27 de noviembre de 2025, 16:24
Dos viviendas fueron consumidas por el fuego este jueves 27 de noviembre. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Dos viviendas fueron consumidas por el fuego este jueves 27 de noviembre. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Un incendio registrado en aldea El Carmen, en Santa Catarina Pinula, consumió rápidamente dos viviendas.

OTRAS NOTICIAS: Se incautaron más de Q150 mil en efectivo tras diligencias de allanamientos

Un incendio se registró este jueves 27 de noviembre en el sector conocido como "La Subida", en aldea El Carmen, zona 10 de Santa Catarina Pinula.

Bomberos Voluntarios fueron alertados, por lo que atendieron la emergencia, donde indicaron que tardaron aproximadamente una hora en controlar el siniestro.

En el lugar, se vieron afectadas dos viviendas que estaban construidas con madera y láminas, provocando que se consumieran rápidamente por las llamas.

Los bomberos trabajaron durante una hora para apagar por completo el fuego. (Foto: Bomberos Voluntarios)
Los bomberos trabajaron durante una hora para apagar por completo el fuego. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Los socorristas agregaron que se utilizaron 2,500 galones de agua para sofocar el fuego y se desplegaron 400 pies de mangueras para llegar al lugar.

A pesar del siniestro, no se reportaron personas heridas. Sin embargo, se registraron serios daños materiales.

Las viviendas estaban hechas de madera y láminas. (Foto: Bomberos Voluntarios)
Las viviendas estaban hechas de madera y láminas. (Foto: Bomberos Voluntarios)

*Con información de Oscar Rivas / colaborador.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar