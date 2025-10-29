Paso bloqueado hacia occidente y se habilita carril reversible en el km. 62

-

Este percance vehicular resultó en la muerte de una persona y obligó a las autoridades de Provial a implementar un cierre parcial del paso hacia el occidente. Debido a la emergencia vial, se habilitó un carril reversible para aliviar el tránsito afectado en la carretera.

El personal de Provial atendió el accidente de tránsito registrado en el kilómetro 62 de la ruta Interamericana en el municipio de Zaragoza, Chimaltenango.

Debido al accidente, las autoridades cerraron el paso hacia el occidente y habilitaron un carril reversible para mantener la circulación vehicular.

El incidente consistió en una colisión que involucró tres vehículos y provocó el fallecimiento de una persona en el lugar.

Sobre el accidente

Un accidente de tránsito entre dos vehículos de transporte pesado y uno tipo picop ocurrió en el kilómetro 62 ruta Interamericana en las primeras horas de este miércoles 29.

El accidente ocurrió en cercanías del sector de Zaragoza departamento de Chimaltenango.

(Foto: Bomberos Voluntarios)

Según los Bomberos Voluntarios de Chimaltenango el accidente dejó una persona fallecida y otra herida de gravedad.

(Foto: Bomberos Voluntarios)

Hasta el momento se reporta alta carga vehicular en ambos sentidos según el reporte de Provial.

(Foto: Bomberos Voluntarios)

Se recomienda a los conductores tomar precauciones al transitar por el área.