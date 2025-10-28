Tragedia en carretera: Árbol se desploma, cae sobre vehículo y deja cuatro fallecidos

-

La caída de una Ceiba de grandes dimensiones sobre un vehículo dejó un saldo de cuatro fallecidos, incluyendo a dos menores de edad y dos mujeres, y cuatro heridos.

Una Ceiba cayó sobre un vehículo este martes 28 de octubre en el cruce de Agua Blanca a San Miguel Chaparrón, en el departamento de Jutiapa.

Bomberos Municipales Departamentales fueron alertados por esta emergencia, quienes al arribar al lugar, verificaron que se encontraban cuatro personas atrapadas dentro del automotor.

Por lo tanto, trabajaron con equipo hidráulico y con maquinaria pesada para rescatarlas con vida, para posteriormente brindarles atención prehospitalaria y trasladarlas al Hospital Nacional de Chiquimula.

Los socorristas reportaron que cuatro personas fallecieron en el lugar debido a la caída de este árbol de grandes dimensiones, entre ellas se encuentran dos menores de edad y dos mujeres, quienes aún no han sido identificadas.

Ramas de gran tamaño

Las autoridades trabajan en el retiro de las ramas que se encuentran obstaculizando el paso y la movilidad en el sector.

A pesar de que no se registran lluvias en estos momentos, se presume que la saturación de agua en los suelos y la vejez del árbol pudieron ser las causas de este desprendimiento.