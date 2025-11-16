Versión Impresa
El accidente de "Grupo Arrecife" en pleno concierto

  • Por Selene Mejía
16 de noviembre de 2025, 13:04
Grupo Arrecife sufre un accidente en pleno show. (Foto: Grupo Arrecife)

El Grupo Arrecife vivió un incidente en pleno show, que luego tomó con humor. 

Los integrantes guatemaltecos se presentaron en San Juan Comalapa, Chimaltenango y mientras bailaban, la tarima en la que se encontraban cedió y cayeron al vacío. 

grupo arrecife accidente show 2
Foto: Tik Tok.

Mientras interpretaban el cover "La Tanga", de Oro Sólido, dos de ellos lograron quitarse antes de caer al fondo, mientras dos desaparecieron, aún así no dejaron de cantar. 

grupo arrecife accidente show 3
Foto: Tik Tok.

La banda se lo tomó con humor y subió una foto, donde los músicos aparecen con heridas en el rostro, agregadas con efectos, para agregar drama a la situación. 

"Buen día, amanecimos con toda la actitud, lo que pasa es que, ahora, los efectos especiales en el escenario, parecen tan reales. Ustedes sigan disfrutando del swing, nosotros ahí veremos cómo sobrevivimos. El swing tiene que continuar y vamos para Huehuetenango. Imagen solo para conocedores", se lee.

Después del accidente, donde no hubo heridos y quedó en un susto, el grupo continuó con su espectáculo, poniendo a bailar a los asistentes. 

Acerca de Grupo Arrecife

Es una banda musical guatemalteca que interpreta cumbia y otros ritmos tropicales. Es conocida por su participación en eventos importantes como ferias y fiestas patronales, además de organizar conciertos.

MIRA: 

@utz.go Accidente en el escenario de @Grupo Arrecife #caida #aymiguel #SanJuanComalapa #ConectandoTuMundo ♬ sonido original - Utz Go

LA FOTO: 

grupo arrecife accidente show 1
Foto: Grupo Arrecife.

@grupoarrecifegt Quién dice que no se puede trabajar y gozar a la vez? #fyppppppppppppppppppppppp #grupoarrecife #swing #guatemala ♬ sonido original - Grupo Arrecife

