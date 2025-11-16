El accidente de "Grupo Arrecife" en pleno concierto

El Grupo Arrecife vivió un incidente en pleno show, que luego tomó con humor.
OTRAS NOTICIAS: Gaby Moreno y Ricardo Arjona sorprenden con otro tema juntos en la Residencia
Los integrantes guatemaltecos se presentaron en San Juan Comalapa, Chimaltenango y mientras bailaban, la tarima en la que se encontraban cedió y cayeron al vacío.
Mientras interpretaban el cover "La Tanga", de Oro Sólido, dos de ellos lograron quitarse antes de caer al fondo, mientras dos desaparecieron, aún así no dejaron de cantar.
La banda se lo tomó con humor y subió una foto, donde los músicos aparecen con heridas en el rostro, agregadas con efectos, para agregar drama a la situación.
"Buen día, amanecimos con toda la actitud, lo que pasa es que, ahora, los efectos especiales en el escenario, parecen tan reales. Ustedes sigan disfrutando del swing, nosotros ahí veremos cómo sobrevivimos. El swing tiene que continuar y vamos para Huehuetenango. Imagen solo para conocedores", se lee.
Después del accidente, donde no hubo heridos y quedó en un susto, el grupo continuó con su espectáculo, poniendo a bailar a los asistentes.
Acerca de Grupo Arrecife
Es una banda musical guatemalteca que interpreta cumbia y otros ritmos tropicales. Es conocida por su participación en eventos importantes como ferias y fiestas patronales, además de organizar conciertos.
MIRA:
LA FOTO: