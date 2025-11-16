Gaby Moreno y Ricardo Arjona sorprenden con otro tema juntos en la Residencia

Además de "Fuiste tú", Gaby Moreno y Ricardo Arjona interpretaron otro tema que conmovió a muchos.
La pareja de estrellas cantó "Mi país", enamorando a los guatemaltecos que asistieron a la residencia "Lo que el seco no dijo", que se desarrolla en la Gran Sala "Efraín Recinos", del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
En redes muchos fans mostraron el momento en el que el cantautor inicia los primeros acordes, sin imaginar que aparecería la voz de su gran amiga.
"Qué privilegio escucharla en vivo con estos dos guatemaltecos", dijo la usuaria de Tik Tok, Rosa María Avendaño.
Los shows en el Teatro Nacional han conmovido a muchos asistentes, motivando a quienes aún no han visto el show, a que lleguen a disfrutar de principio a fin sin expectativas, ya que siempre hay cosas nuevas.
En el video se aprecia la sombra de Arjona iniciando el tema, de manera repentina, la sombra de Gaby junto a él hace que inicien las ovaciones.
Se desconoce en cuántas presentaciones estará Gaby, lo cierto es que muchos presumieron este especial encuentro.
