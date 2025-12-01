Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Accidente laboral: hombre sufre descarga eléctrica en zona 10

  • Por Geber Osorio
01 de diciembre de 2025, 13:03
Ciudad de Guatemala
Socorristas subieron a la pasarela para atender a la víctima. (Foto: Bomberos Municipales)

Socorristas subieron a la pasarela para atender a la víctima. (Foto: Bomberos Municipales)

Un accidente laboral se registró en la zona 10 de la ciudad capital, cuando un trabajador de 30 años sufrió una fuerte descarga eléctrica mientras realizaba tareas en las alturas.

OTRAS NOTICIAS: ¡En el intensivo! Esto se sabe sobre turista herido en volcán de Fuego

Un accidente laboral se registró este lunes 1 de diciembre en la 6a. avenida y 2a. calle de la zona 10 de la ciudad de Guatemala.

Bomberos Municipales fueron alertados luego de que un hombre sufriera una descarga eléctrica al momento de realizar trabajos sobre una pasarela.

La víctima realizaba trabajos sobre una pasarela cuando sufrió la descarga eléctrica. (Foto: Bomberos Municipales)
La víctima realizaba trabajos sobre una pasarela cuando sufrió la descarga eléctrica. (Foto: Bomberos Municipales)

Los socorristas indicaron que la víctima tiene 30 años y que le brindaron atención prehospitalaria en el lugar del accidente.

Luego del rescate, lo trasladaron al área de traumatología del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), según señalaron los socorristas.

La víctima fue trasladada al área de traumatología del IGSS. (Foto: Bomberos Municipales)
La víctima fue trasladada al área de traumatología del IGSS. (Foto: Bomberos Municipales)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar