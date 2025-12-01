Accidente laboral: hombre sufre descarga eléctrica en zona 10

Un accidente laboral se registró en la zona 10 de la ciudad capital, cuando un trabajador de 30 años sufrió una fuerte descarga eléctrica mientras realizaba tareas en las alturas.
OTRAS NOTICIAS: ¡En el intensivo! Esto se sabe sobre turista herido en volcán de Fuego
Un accidente laboral se registró este lunes 1 de diciembre en la 6a. avenida y 2a. calle de la zona 10 de la ciudad de Guatemala.
Bomberos Municipales fueron alertados luego de que un hombre sufriera una descarga eléctrica al momento de realizar trabajos sobre una pasarela.
Los socorristas indicaron que la víctima tiene 30 años y que le brindaron atención prehospitalaria en el lugar del accidente.
Luego del rescate, lo trasladaron al área de traumatología del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), según señalaron los socorristas.