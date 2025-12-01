Accidente laboral: hombre sufre descarga eléctrica en zona 10

Un accidente laboral se registró este lunes 1 de diciembre en la 6a. avenida y 2a. calle de la zona 10 de la ciudad de Guatemala.

Bomberos Municipales fueron alertados luego de que un hombre sufriera una descarga eléctrica al momento de realizar trabajos sobre una pasarela.

La víctima realizaba trabajos sobre una pasarela cuando sufrió la descarga eléctrica. (Foto: Bomberos Municipales)

Los socorristas indicaron que la víctima tiene 30 años y que le brindaron atención prehospitalaria en el lugar del accidente.

Luego del rescate, lo trasladaron al área de traumatología del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), según señalaron los socorristas.

La víctima fue trasladada al área de traumatología del IGSS. (Foto: Bomberos Municipales)