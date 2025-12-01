¡En el intensivo! Esto se sabe sobre turista herido en volcán de Fuego

-

David Barrios, un turista de 25 años, se encuentra gravemente herido luego de ser alcanzado por material balístico expulsado por el volcán de Fuego en el área conocida como La Meseta.

Según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), la densa nubosidad presente al momento del incidente impidió que el joven advirtiera la caída de fragmentos incandescentes, uno de los cuales impactó su brazo derecho y le provocó cortes, quemaduras, abrasiones y una fractura de gravedad.

La emergencia activó una compleja operación de rescate. Inicialmente, turistas que se encontraban en el lugar auxiliaron al herido y comenzaron su traslado hacia un punto más seguro.

Minutos después, integrantes de la Brigada de Rescate y Socorro de la Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales (ASOMBOMD) ingresaron al área. Tras varias horas de maniobras en un terreno de difícil acceso, los socorristas lograron evacuar a Barrios hasta El Tonel, donde fue estabilizado antes de ser trasladado a un centro asistencial.

En el Intensivo

El joven fue ingresado al Hospital Nacional Pedro de Bethancourt, donde permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos.

De acuerdo con el vocero del centro asistencial, Alex Toj, el paciente se encuentra clínicamente y hemodinámicamente estable, aunque su brazo derecho continúa comprometido.

Fue necesario colocar un tutor externo y se encuentra pendiente de estudios de angiografía para determinar la condición de la circulación en la extremidad lesionada. Pese a la gravedad del caso, Toj informó que el paciente no está intubado y mantiene respiración y movilidad por sí mismo.

Un llamado a respetar restricciones

Tras el incidente, la Secretaría Ejecutiva de la Conred reiteró la importancia de respetar las restricciones establecidas para el ascenso al volcán Acatenango.

Mario Ovalle, técnico de la Unidad de Prevención de Volcanes, señaló que este hecho evidencia los riesgos de ingresar a zonas no autorizadas y recordó que la actividad del volcán de Fuego puede generar expulsiones repentinas de material balístico. Las autoridades insistieron en la necesidad de acatar las medidas de seguridad para evitar tragedias similares.