Accidente de microbús deja personas heridas y fallecidas en San Marcos

Personas que se conducían en un transporte colectivo quedaron heridas y otras fallecidas luego que el vehículo perdiera el control y cayera a una hondonada.
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Información preliminar indica que al menos nueve heridos y dos fallecidos quedaron en una hondonada luego que un microbús perdiera el control y se accidentara.
El hecho sucedió en la carretera CA-4, entre el municipio de San Marcos y la Flecha, SantaBárbara.
Hasta el momento se desconoce qué pudo causar el accidente que dejó al vehículo volcado, aunque las autoridades deberán realizar las diligencias e investigaciones correspondientes.