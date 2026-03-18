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Accidente de microbús deja personas heridas y fallecidas en San Marcos

  • Por Reychel Méndez
18 de marzo de 2026, 06:55
El accidente sucedió en una carretera de San Marcos. (Foto: Shutterstock)

El accidente sucedió en una carretera de San Marcos. (Foto: Shutterstock)

Personas que se conducían en un transporte colectivo quedaron heridas y otras fallecidas luego que el vehículo perdiera el control y cayera a una hondonada.

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Información preliminar indica que al menos nueve heridos y dos fallecidos quedaron en una hondonada luego que un microbús perdiera el control y se accidentara.

El hecho sucedió en la carretera CA-4, entre el municipio de San Marcos y la Flecha, SantaBárbara. 

Hasta el momento se desconoce qué pudo causar el accidente que dejó al vehículo volcado, aunque las autoridades deberán realizar las diligencias e investigaciones correspondientes. 

Varias personas quedaron heridas tras el accidente. (Foto: Redes Sociales)
Varias personas quedaron heridas tras el accidente. (Foto: Redes Sociales)

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