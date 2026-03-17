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Una patrulla de la PNC perdió el control y ocasiona triple colisión (video)

  • Por Reychel Méndez
17 de marzo de 2026, 08:14
Además de la patrulla, un camión y un vehículo tipo pick up se vieron involucrados en el percance. (Foto: ASONBOMD)

Además de la patrulla, un camión y un vehículo tipo pick up se vieron involucrados en el percance. (Foto: ASONBOMD)

Tres vehículos se vieron involucrados en un accidente en la ruta al Atlántico. 

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Este martes 17 de marzo se reportó una múltiple colisión que dejó tres vehículos afectados, entre ellos, una patrulla de la PNC, un vehículo tipo pickup y un camión de volteo.

Tras el percance, se presentaron los Bomberos Municipales Departamentales de San Antonio La Paz, donde atendieron a dos pilotos en el lugar.

El accidente se reportó en kilómetro 35 de la ruta al Atlántico y solo se reportaron daños materiales.

El camión quedó sobre el arriate central de la carretera. (Foto: ASONBOMD)
El camión quedó sobre el arriate central de la carretera. (Foto: ASONBOMD)

Según información compartida por la Policía Nacional Civil, el piloto perdió el control del vehículo debido a la llovizna y el asfalto, aunque también podría haber aceite derramado.

Mientras que los Bomberos Municipales Departamentales indicaron que luego que el piloto perdiera el control, se pasó al carril contrario y colisionó contra el camión de volteo.

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