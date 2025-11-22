Accidente en Mixco: vehículo cae a un barranco, menor iba dentro

El vehículo estaba estacionado a la orilla, cuando cayó al vacío.
En la 85a. calle y 15a. avenida zona 6 de Mixco, un vehículo tipo agrícola se encontraba estacionado a orillas y por razones desconocidas cayó al barranco.
Bomberos Voluntarios acudieron a brindarles asistencia, donde trasladaron a un menor de edad, de 15 años y un hombre de 40 años, heridos de gravedad.
Este hecho se habría originado por la noche del viernes 21 de noviembre.