Accidente en Mixco: vehículo cae a un barranco, menor iba dentro

  • Por Maria Fernanda Gallo
22 de noviembre de 2025, 12:26
El hecho se produjo cuando el vehículo estaba en la orilla del barranco. (Foto: Shutterstock) 

El vehículo estaba estacionado a la orilla, cuando cayó al vacío.

En la 85a. calle y 15a. avenida zona 6 de Mixco, un vehículo tipo agrícola se encontraba estacionado a orillas y por razones desconocidas cayó al barranco.

Bomberos Voluntarios acudieron a brindarles asistencia, donde trasladaron a un menor de edad, de 15 años y un hombre de 40 años, heridos de gravedad.

Este hecho se habría originado por la noche del viernes 21 de noviembre.

