Tragedia en Huehuetenango: microbús cae a barranco (video)

Según los socorristas, hay varios pasajeros fallecidos.
Durante la mañana del sábado 22 de noviembre, un microbús cargado de pasajeros cayó a un barranco a gran profundidad en el caserío la Zeta del municipio de Chiantla, Huehuetenango.
Cuerpos de socorro ya están en el lugar y han iniciado a rescatar a los pasajeros que iban a bordo de este transporte.
Varías víctimas resultaron heridas, mientras que el número de fallecidos aún es incierto.
Bomberos Voluntarios solicitan a los curiosos no acercarse al lugar porque están perjudicando la circulación para trasladar a las unidades de emergencia, además de correr riesgo de caer al barranco.
Se estima un cierre vial de la zona promedio de 2 a 3 horas y recomiendan precaución al circular.