Tragedia en Huehuetenango: microbús cae a barranco (video)

  • Por Maria Fernanda Gallo
22 de noviembre de 2025, 10:50
La estructura del microbús quedó destruida. (Foto: redes sociales)

Según los socorristas, hay varios pasajeros fallecidos.

Durante la mañana del sábado 22 de noviembre, un microbús cargado de pasajeros cayó a un barranco a gran profundidad en el caserío la Zeta del municipio de Chiantla, Huehuetenango.

Cuerpos de socorro ya están en el lugar y han iniciado a rescatar a los pasajeros que iban a bordo de este transporte.

(Foto: redes sociales)
Varías víctimas resultaron heridas, mientras que el número de fallecidos aún es incierto.

Bomberos Voluntarios solicitan a los curiosos no acercarse al lugar porque están perjudicando la circulación para trasladar a las unidades de emergencia, además de correr riesgo de caer al barranco.

Se estima un cierre vial de la zona promedio de 2 a 3 horas y recomiendan precaución al circular.

