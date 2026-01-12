¡Abrígate! Frente frío será acompañado de fuertes vientos esta semana

-

El descenso de temperaturas será notable en el territorio nacional.

OTRAS NOTICIAS: Localizan un hombre sin vida en la calzada Roosevelt

La influencia de un frente frío esta semana en el país, será acompañado de vientos que variarán entre moderados y fuertes, según el boletín meteorológico semanal del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh)

Por lo tanto, de este lunes 12 al viernes 16 de enero, se generará un descenso de temperaturas en el territorio guatemalteco, esto principalmente en los primeros días de la semana, indicaron los expertos.

Durante las noches y madrugadas se darán las temperaturas más frías, especialmente en los altiplanos central, occidental y áreas montañosas, donde también se prevé neblinas al amanecer.

Del norte al centro del país predominará el cielo parcialmente nublado alternando con poca nubosidad, mencionó el Insivumeh

Frente frío y vientos del norte será notables esta semana en Guatemala. (Foto: Conred)

En la meseta central se mantendrán los vientos moderados a fuertes con disminución gradual, mientras que en las regiones del norte y caribe se registrarán mayores nubosidades y lluvias asociadas al frente frío.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala (Conred) recomienda a la población abrigarse adecuadamente debido a estas condiciones climáticas que ya se empiezan a hacer perceptibles.