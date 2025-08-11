Identifican heridos y revelan detalles del accidente múltiple de ruta al Atlántico

Un vehículo del transporte pesado chocó contra otros automóviles en la ruta al Atlántico.
OTRAS NOTICIAS: Joven salvadoreño desaparece en Chiquimula
Durante la tarde de este 11 agosto ocurrió un accidente de tránsito entre varios vehículos en el kilómetro 10.5 de la ruta que conduce al Atlántico.
Según información de las autoridades, un tráiler sin frenos provocó el accidente que dejó carros destruidos y personas heridas.
Los Bomberos Municipales informaron que le brindaron atención a cuatro personas y posteriormente fueron trasladadas hacia un centro asistencial.
Los heridos fueron identificados como:
- Marvin Esteban Jiménez Barahona, de 49 años, quien presentaba trauma de tórax y pierna izquierda
- Sergio Eufragio de 44 años, quien presentaba golpes en diferentes partes del cuerpo
- Óscar Josué Moscoso García, de 20, quien sufrió una herida en el cráneo y trauma de tórax
- Flor Girón, de 40 años, quien presenta politraumatismo.
Así habría sido el accidente
Según testigos, un tráiler, que se dirigía hacia el norte, se descontrola, se sube al arriate central, se lanza a la vía contraria y choca varios automóviles.
Un camión recolector de basura, que esperaba para poder virar, fue colisionado de frente por el pesado vehículo.