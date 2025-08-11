Joven salvadoreño desaparece en Chiquimula

-

El hombre desaparecido es conocido por sus servicios como taxista por aplicación en El Salvador.

TE PUEDE INTERESAR: Buscan a Sharitin desaparecida en zona 12 desde el 29 de julio

Las autoridades y familiares buscan a Juan José Bonilla Estrada, ciudadano de Metapán, Santa Ana, El Salvador, cuyo paradero se desconoce desde el pasado sábado 9 de agosto.

(Foto: Redes sociales)

De acuerdo con la información disponible, Juan viajó al mediodía del sábado hacia Concepción Las Minas, Chiquimula, acompañado de otras personas.

Desde entonces, no ha regresado a su lugar de origen, ni ha mantenido contacto con sus familiares.

Juan es conocido en su comunidad por prestar servicios como taxista por aplicación.

(Foto: vía Carlos Franco Noticias)

Las verificaciones realizadas en Migración de El Salvador y Guatemala confirman que no hay registro de su reingreso a territorio salvadoreño.

La familia solicita la colaboración de la ciudadanía para obtener información que permita ubicarlo.

Investigación

Medios confirmaron este lunes 11 de agosto que el vehículo que conducía Juan Bonilla al momento de su desaparición fue localizado, pero el joven sigue desaparecido.

Según la información preliminar el vehículo fue ubicado en la ruta de la carretera que conduce a la comunidad El Jicarito, cercano a el campo La Ceiba, Concepción La Minas Chiquimula.

(Foto: El Calero/medio salvadoreño)

Hasta el momento, las autoridades procedieron a recolectar huellas en el interior del vehículo para continuar la investigación.

Quienes puedan aportar datos pueden comunicarse al número 110 de la Policía Nacional Civil (PNC) en Guatemala.