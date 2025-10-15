Accidente en planta de generación eléctrica deja 3 fallecidos y 7 heridos

-

La empresa confirmó que seis de los siete heridos ya fueron dados de alta.

OTRAS NOTAS: Conflicto en Jaguar Energy provocará retraso en generación de energía

Un accidente laboral ocurrido en la planta de generación eléctrica Jaguar Energy Guatemala ubicada en Masagua, Escuintla, dejó como resultado tres personas fallecidas y siete heridas, confirmó el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab).

Según informó el Mintrab en un comunicado publicado este miércoles el accidente ocurrió el pasado martes 7 de octubre por la tarde cuando se registró una explosión en una caldera en la que se efectuaban trabajos de limpieza.

El incidente preliminarmente dejó a las 10 personas heridas quienes fueron llevadas a un centro asistencial y posteriormente se registró el fallecimiento de José Pablo Acevedo Ariano, Oscar Eduardo Del Cid Gálvez y Byron Alexander Camo López.

Los trabajadores forman parte de empresas contratistas. (Foto: Jaguar Energy Guatemala / Soy502)

Los siete heridos fueron identificados como Elmer David Amado Marroquín, Melvin David Duarte Maldonado, Henry Giovani Ramírez Camey, Levid Alejandro Matzul Lix, Byron Alexander Ramírez Ramírez, Casimiro Cac Chivalan y Axel Armando Ventura Olivares.

El Mintrab informó que equipos técnicos de la Inspección General de Trabajo y del Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional acudieron a la planta el martes 14 de octubre y confirmaron cómo ocurrió el accidente.

"Desde el Mintrab se hace el llamado a las empresas a cumplir con la normativa nacional e internacional vigente, para evitar este tipo de incidentes que ponen en riesgo la vida, seguridad, salud e integridad de las personas trabajadoras", señala el texto.

Jaguar Energy Guatemala, mediante un comunicado, informó que los trabajadores afectados pertenecen a empresas contratistas y se encontraban llevando a cabo trabajos de mantenimiento "basados en protocolos internacionales de seguridad industrial" cuando ocurrió el incidente.

Según informó la empresa al momento del suceso se activaron los protocolos internos de emergencia, se brindó asistencia médica en el sitio a los afectados y se coordinó su traslado oportuno a centros asistenciales para su evaluación y tratamiento.

Asimismo, informó que hasta el momento seis de los siete heridos han sido dados de alta y la séptima continúa recibiendo atención médica especializada.

El Mintrab acudió a las instalaciones para verificar cómo ocurrió el suceso. (Foto: Jaguar Energy Guatemala / Soy502)

La empresa expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y reiteró su "disposición a brindar el acompañamiento" y su "compromiso con la seguridad y el bienestar" de sus colaboradores.

El Ministerio afirmó que dará el seguimiento correspondiente para garantizar la aplicación de la normativa laboral, así como, la protección y seguridad de los trabajadores.

Asimismo, reiteró que pone a disposición de empresas e instituciones sus servicios de orientación y capacitación para empleadores y trabajadores para "fomentar una cultura de prevención".