Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Hombre que practicaba rápel resulta herido este domingo en Amatitlán

  • Por Susana Manai
02 de noviembre de 2025, 15:09
El hombre cayó de una altura aproximada de 15 metros y fue trasladado a un hospital de la localidad. (Foto ilustrativa: istock)

El hombre cayó de una altura aproximada de 15 metros y fue trasladado a un hospital de la localidad. (Foto ilustrativa: istock)

La ruptura de una cuerda habría provocado que el hombre cayera desde aproximadamente 15 metros de altura.

TE PUEDE INTERESAR: Ambulancia que cubría emergencia vuelca tras ser impactada por un auto 

La tarde de este domingo 2 de noviembre, los Bomberos Voluntarios recibieron varios reportes sobre un accidente ocurrido en el sector conocido como El Filón, en Amatitlán.

Según la información preliminar, una cuerda se rompió mientras un hombre practicaba rápel, provocando su caída desde una altura aproximada de 15 metros.

(Foto: Bomberos Voluntarios)
(Foto: Bomberos Voluntarios)

Los socorristas llegaron al lugar y brindaron atención a un hombre identificado como Daniel Isaac Hernández, de 31 años, quien presentaba traumas y una fractura en una de sus piernas, según el reporte de los bomberos.  

(Foto: Bomberos Voluntarios)
(Foto: Bomberos Voluntarios)

Daniel fue trasladado en ambulancia al Hospital Nacional de Amatitlán, donde fue recibido en el área de emergencias para continuar con la atención médica.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar