Hombre que practicaba rápel resulta herido este domingo en Amatitlán

La ruptura de una cuerda habría provocado que el hombre cayera desde aproximadamente 15 metros de altura.
La tarde de este domingo 2 de noviembre, los Bomberos Voluntarios recibieron varios reportes sobre un accidente ocurrido en el sector conocido como El Filón, en Amatitlán.
Según la información preliminar, una cuerda se rompió mientras un hombre practicaba rápel, provocando su caída desde una altura aproximada de 15 metros.
Los socorristas llegaron al lugar y brindaron atención a un hombre identificado como Daniel Isaac Hernández, de 31 años, quien presentaba traumas y una fractura en una de sus piernas, según el reporte de los bomberos.
Daniel fue trasladado en ambulancia al Hospital Nacional de Amatitlán, donde fue recibido en el área de emergencias para continuar con la atención médica.