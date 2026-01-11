Piloto de bus pierde el control y se empotra en ruta Interamericana

Cinco personas resultaron heridas por el fuerte impacto.
En el Km. 104.5 de la ruta Interamericana, jurisdicción del cantón Agua Escondida, Chichicastenango, se conducía un transporte colectivo que impactó contra la pared de contención de la carretera.
Luego de que el conductor, por razones desconocidas, perdiera el control del transporte, este colisionó dejando a cinco personas heridas.
Bomberos Voluntarios trasladaron a la emergencia a las víctimas y el transporte quedó varado en la vía. Por lo que, autoridades se hicieron presentes en el lugar coordinando la circulación en el sector, que es conocido localmente como "la Vuelta del Diablo".
Asimismo, la Dirección General de Transportes (DGT) se pronunció a través de un comunicado indicando que la unidad de transporte contaba con el seguro obligatorio y la documentación en regla.
Sin embargo, hacen un llamado a los transportistas a conducir con responsabilidad y mantener a las unidades de transporte colectivo en buen estado mecánico.