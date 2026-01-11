Más de 1 millón de autos circularán este año en la ciudad

-

Para esta segunda semana de enero se espera que el tránsito se intensifique.

Este lunes 12 de enero comienza el ciclo escolar en el sector privado, lo cual tendrá un impacto en cuanto al tránsito en la ciudad.

Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, detalló que desde el 8 de enero el tránsito comenzó a generar impacto en la ciudad debido a la actividad escolar, pues varios centros educativos privados ya reabrieron.

Según Montejo, durante esta semana el tránsito aumentará. "Consideramos que hasta finales de febrero podríamos hablar del tránsito total en la ciudad, más o menos 1 millón 300 mil vehículos sería el cálculo de acuerdo a los informes que se tienen", confirma Montejo.

Este año se sumarán 200 mil vehículos, en comparación a los que circularon el año pasado en el departamento de Guatemala.

"En la ciudad vamos a estar dando cobertura en rutas principales y secundarias para el tema del transporte y del tránsito y en ese sentido se les solicita a los usuarios tomar medidas personales. Padres de familia para que sus hijos puedan agilizar el procedimiento de abordar o de descender de los vehículos para no causar inconvenientes en temas de seguridad", indicó Montejo.

Buses escolares

Montejo también afirma que para este año, 600 buses escolares fueron aceptados oficialmente para prestar el servicio dentro de la Ciudad de Guatemala.

Por otro lado, los costos del transporte escolar dependerán de la ubicación y condiciones del propietario del bus.

La Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (DIACO) señala que Guatemala se identifica como un país de libre comercio, por tanto, no existe un estándar específico de precios a seguir, ya que varía según la empresa de transporte o colegio.