¡Por conducir ebrio! Accidente en Santa Catarina Pinula queda grabado (video)

Las autoridades aplicaron la sanción máxima por conducir bajo efectos de alcohol, destacando que el conductor estuvo cerca de arrollar a una empleada municipal durante el aparatoso vuelco.
Un accidente de tránsito se registró la tarde de este martes 2 de diciembre en el kilómetro 13.5 de carretera a El Salvador, en Santa Catarina Pinula, el mismo quedó grabado por una cámara de vigilancia.
Sebastian Siero, alcalde de dicho municipio compartió las imágenes, en la que se observa el momento exacto en que el conductor de una camioneta pierde el control.
Debido a esto, impactó contra el ingreso de una vivienda y quedó volcado en el lugar, donde estuvo cerca de arrollar a una empleada municipal que realiza labores de limpieza.
El automotor será trasladado al predio municipal y el conductor, a quien se le detectó que estaba bajo los efectos del alcohol, se le impuso la máxima sanción por conducir en estado de ebriedad, señalaron las autoridades.
Mira aquí el video:
No se reportaron víctimas heridas ni lesionadas, solamente los daños materiales.