Vehículo vuelca frente a una vivienda en Santa Catarina Pinula

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Santa Catarina Pinula informó sobre un accidente vehicular ocurrido en el kilómetro 13.7 con dirección hacia la ciudad capital.

Por motivos que se desconocen, el conductor de una camioneta perdió el control de la misma y volcó.

Tras el accidente, este vehículo quedó con daños materiales en el ingreso a una de las viviendas ubicadas en el sector.

Las autoridades indicaron que no se reportaron personas heridas ni lesionadas tras el percance vial.

Este incidente se registró la tarde de este martes 2 de diciembre.

Luego de registrarse el accidente no se reportaron personas heridas. (Foto: PMT de Santa Catarina Pinula)