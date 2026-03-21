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Accidente de tránsito en El Naranjo deja a conductor gravemente herido

  • Por Maria Fernanda Gallo
21 de marzo de 2026, 06:44
El vehículo quedó varado sobre la ruta. (Foto: Bomberos Municipales)

El vehículo quedó varado sobre la ruta. (Foto: Bomberos Municipales)

El conductor resultó herido de gravedad.

OTRAS NOTICIAS: ¡Prepárate! Así estará el tránsito este lunes 23 de marzo

Durante esta mañana del 21 de marzo, el piloto de un vehículo particular, por razones aún bajo investigación, perdió el control del automotor.

Esto generó que volcará sobre el Bulevar El Naranjo y 24a. avenida, de la zona 4 de Mixco, resultando herido y la estructura del vehículo totalmente destruida. 

Tras el accidente se reportaron daños en el tendido eléctrico. El hombre que conducía el vehículo fue trasladado al Hospital General San Juan de Dios.

Así quedó el vehículo tras el fuerte impacto. (Foto: Bomberos Municipales)
Así quedó el vehículo tras el fuerte impacto. (Foto: Bomberos Municipales)

Autoridades coordinan la seguridad y tránsito del lugar.

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