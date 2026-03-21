Accidente de tránsito en El Naranjo deja a conductor gravemente herido

El conductor resultó herido de gravedad.
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Durante esta mañana del 21 de marzo, el piloto de un vehículo particular, por razones aún bajo investigación, perdió el control del automotor.
Esto generó que volcará sobre el Bulevar El Naranjo y 24a. avenida, de la zona 4 de Mixco, resultando herido y la estructura del vehículo totalmente destruida.
Tras el accidente se reportaron daños en el tendido eléctrico. El hombre que conducía el vehículo fue trasladado al Hospital General San Juan de Dios.
Autoridades coordinan la seguridad y tránsito del lugar.