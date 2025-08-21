Vehículos del transporte pesado colisionan en la avenida Petapa

El percance vial provoca complicaciones de tránsito en el sector.
Los Bomberos Municipales informaron de un accidente de tránsito ocurrido en la avenida Petapa y 48 calle de la zona 12, de la ciudad de Guatemala.
Los involucrados en la colisión son dos vehículos de transporte pesado, los cuales impactaron entre sí, la tarde del 20 de agosto.
No hubo traslado
Uno de los conductores sufrió golpes leves y crisis nerviosa, pero se negó a ser trasladado a un centro asistencial, según indicaron los socorristas.
Mientras tanto, los conductores reportaron complicaciones en la circulación debido a este accidente y a las lluvias que se han registrado esta tarde.