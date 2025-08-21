Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Vehículos del transporte pesado colisionan en la avenida Petapa

  • Por Geber Osorio
20 de agosto de 2025, 18:22
Ciudad de Guatemala
Dos vehículos de transporte pesado chocaron en la avenida Petapa, la tarde de este miércoles. (Foto: Bomberos Municipales)

Dos vehículos de transporte pesado chocaron en la avenida Petapa, la tarde de este miércoles. (Foto: Bomberos Municipales)

El percance vial provoca complicaciones de tránsito en el sector. 

TE PUEDE INTERESAR: ¡Calor y lluvia! Así estará el clima este jueves 21 de agosto

Los Bomberos Municipales informaron de un accidente de tránsito ocurrido en la avenida Petapa y 48 calle de la zona 12, de la ciudad de Guatemala. 

Los involucrados en la colisión son dos vehículos de transporte pesado, los cuales impactaron entre sí, la tarde del 20 de agosto.

Conductor de transporte pesado tras accidente vehicular se negó a ser trasladado a centro asistencial. (Foto: Bomberos Municipales)
Conductor de transporte pesado tras accidente vehicular se negó a ser trasladado a centro asistencial. (Foto: Bomberos Municipales)

No hubo traslado

Uno de los conductores sufrió golpes leves y crisis nerviosa, pero se negó a ser trasladado a un centro asistencial, según indicaron los socorristas.

Mientras tanto, los conductores reportaron complicaciones en la circulación debido a este accidente y a las lluvias que se han registrado esta tarde.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar