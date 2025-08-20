¡Calor y lluvia! Así estará el clima este jueves 21 de agosto

El sol de mañana estará intenso, pero prepárate porque también lloverá.
Para este jueves 21 de agosto se espera bastante neblina y nublados por la mañana.
Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), el ambiente será cálido y húmedo en las primeras horas del día, sin embargo, por la tarde se esperan fuertes lluvias con actividad eléctrica del sur al centro del país.
No se descartan lluvias en las demás regiones.
Autoridades piden precaución, pues además de la lluvia, se pronostican fuertes vientos y posible caída de granizo.