Accidente vial: Camioneta vuelca y deja una mujer herida en el Anillo Periférico

  • Por Geber Osorio
03 de diciembre de 2025, 16:01
Ciudad de Guatemala
El accidente se registró frente a la colonia 4 de febrero de la zona 7 capitalina. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Un accidente vial se registró esta tarde en el Anillo Periférico, luego de que el conductor de una camioneta perdiera el control y volcara. 

Un accidente de tránsito se registró la tarde de este miércoles 3 de diciembre en el Anillo Periférico, frente a la colonia 4 de febrero, en la zona 7 de la ciudad capital.

Por motivos que se desconocen, el conductor de un vehículo perdió el control del mismo y volcó en la cinta asfáltica.

Debido al percance vial, Ofelia Milagros Gramajo Gramajo, de 50 años, resultó con golpes y posibles fracturas en diferentes regiones del cuerpo.

La camioneta de color blanca ha quedado volcado tras el accidente en el Anillo Periférico. (Foto: Bomberos Voluntarios)
Bomberos Voluntarios arribaron al lugar para atender a la víctima, quien fue estabilizada y luego trasladada hacia el Seguro Social de accidentes.

