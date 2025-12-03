Accidente vial: Camioneta vuelca y deja una mujer herida en el Anillo Periférico

Un accidente vial se registró esta tarde en el Anillo Periférico, luego de que el conductor de una camioneta perdiera el control y volcara.
Un accidente de tránsito se registró la tarde de este miércoles 3 de diciembre en el Anillo Periférico, frente a la colonia 4 de febrero, en la zona 7 de la ciudad capital.
Por motivos que se desconocen, el conductor de un vehículo perdió el control del mismo y volcó en la cinta asfáltica.
Debido al percance vial, Ofelia Milagros Gramajo Gramajo, de 50 años, resultó con golpes y posibles fracturas en diferentes regiones del cuerpo.
Bomberos Voluntarios arribaron al lugar para atender a la víctima, quien fue estabilizada y luego trasladada hacia el Seguro Social de accidentes.