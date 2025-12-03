Estas son las rutas alternas por partido en Estadio Cementos Progreso

Este miércoles 03 de diciembre jugará el equipo de Xelajú contra el Alajuelense en el Estadio Cementos Progreso de la zona 6.

Autoridades de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) IndicaN que se estima un fuerte impacto en la movilidad de la calle Martí y sugieren tomar vías alternas.

• Si vienes del Periférico, utiliza la 6ª avenida de la zona 2, busca la 1ª calle y continúa hasta salir a la 20 avenida, más conocida como La Cuchilla.

• Si te diriges hacia el Periférico, ingresa por la 20 avenida (la cuchilla) y toma la 1ª calle para buscar la 7ª avenida.

La velocidad del tránsito en Guatemala podría verse afectado en los alrededores de zona 6 (Foto: PMT Guatemala)