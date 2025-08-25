Accidente de tránsito en Carretera a El Salvador deja un herido

El herido fue trasladado el Hospital Roosevelt tras recibir asistencia en el lugar.
TE PUEDE INTERESAR: ¡Temblor de madrugada! Fuerte sismo sacude a Guatemala
Un accidente de tránsito se registró en el kilómetro 9.5 de la Carretera al Salvador.
Bomberos Municipales brindaron atención prehospitalaria a un hombre de 38 años que presentaba politraumatismo a consecuencia del percance.
Tras ser estabilizado en el lugar, fue trasladado al Hospital Roosevelt.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Santa Catarina Pinula informó que la colisión generó complicaciones en la circulación vehicular y recomendó a los conductores transitar con precaución.
Los vehículos involucrados fueron retirados del lugar para evitar acumulación de tránsito en el sector.