Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Accidente de tránsito en Carretera a El Salvador deja un herido

  • Por Susana Manai
25 de agosto de 2025, 06:26
El accidente se registró la madrugada de este lunes. (Foto: Bomberos Municipales)

El accidente se registró la madrugada de este lunes. (Foto: Bomberos Municipales)

El herido fue trasladado el Hospital Roosevelt tras recibir asistencia en el lugar. 

TE PUEDE INTERESAR: ¡Temblor de madrugada! Fuerte sismo sacude a Guatemala 

Un accidente de tránsito se registró en el kilómetro 9.5 de la Carretera al Salvador

(Foto: Bomberos Municipales)
(Foto: Bomberos Municipales)

Bomberos Municipales brindaron atención prehospitalaria a un hombre de 38 años que presentaba politraumatismo a consecuencia del percance.

Tras ser estabilizado en el lugar, fue trasladado al Hospital Roosevelt. 

(Foto: Bomberos Municipales)
(Foto: Bomberos Municipales)

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Santa Catarina Pinula informó que la colisión generó complicaciones en la circulación vehicular y recomendó a los conductores transitar con precaución. 

Los vehículos involucrados fueron retirados del lugar para evitar acumulación de tránsito en el sector.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar