¡Temblor de madrugada! Fuerte sismo sacude a Guatemala

Un fuerte sismo sacudió a Guatemala durante la madrugada de este lunes 25 de agosto. El Insivumhe informa que tuvo una magnitud de 4.7 grados.
Un temblor de 4.7 grados sacudió a Guatemala durante la madrugada de este lunes 25 de agosto. En redes sociales, decenas de guatemaltecos expresaron que la sacudida los despertó.
El Instituto de Nacional de Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) detalla que este tuvo una magnitud de 4.7 grados y tuvo su epicentro en Nueva Concepción, Escuintla. Ocurrió a las 0:54 horas.
Según el boletín del Insivumeh, fue sensible en Mazatenango, Retalhuleu y el centro de Escuintla. Guatemaltecos residentes en el sur del departamento central, detallan que fue sensible en la Ciudad de Guatemala y municipios aledaños.
El temblor ocurrió a una profundidad de 30 kilómetros.