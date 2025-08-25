Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

¡Temblor de madrugada! Fuerte sismo sacude a Guatemala

  • Por Alexis Batres
25 de agosto de 2025, 01:07
Cerca de la una de la madrugada de este lunes 25 de agosto, un fuerte sismo despertó a los guatemaltecos. (Foto: Shutterstock)

Cerca de la una de la madrugada de este lunes 25 de agosto, un fuerte sismo despertó a los guatemaltecos. (Foto: Shutterstock)

Un fuerte sismo sacudió a Guatemala durante la madrugada de este lunes 25 de agosto. El Insivumhe informa que tuvo una magnitud de 4.7 grados. 

OTRAS NOTICIAS: Dos temblores sorprendieron a guatemaltecos esta madrugada

Un temblor de 4.7 grados sacudió a Guatemala durante la madrugada de este lunes 25 de agosto. En redes sociales, decenas de guatemaltecos expresaron que la sacudida los despertó. 

El Instituto de Nacional de Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) detalla que este tuvo una magnitud de 4.7 grados y tuvo su epicentro en Nueva Concepción, Escuintla. Ocurrió a las 0:54 horas. 

Según el boletín del Insivumeh, fue sensible en Mazatenango, Retalhuleu y el centro de Escuintla. Guatemaltecos residentes en el sur del departamento central, detallan que fue sensible en la Ciudad de Guatemala y municipios aledaños. 

El temblor ocurrió a una profundidad de 30 kilómetros. 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar