Accidente en la calzada Atanasio Tzul deja un hombre fallecido

Un hombre murió la mañana de este jueves 22 de enero en la Calzada Atanasio Tzul tras tras sufrir un accidente de tránsito.

Un hombre de 25 años murió en la Calzada Atanasio Tzul y 42 Calle, zona 12 tras protagonizar a un accidente de tránsito ocurrido en esa ruta.

El ahora fallecido fue identificado como Jefferson Gamboa, quien conducía una motocicleta y por causas que se desconocen perdió el control y chocó contra un poste de tendido eléctrico.

La emergencia fue atendida por Bomberos Municipales. (Foto: CBM)

Los Bomberos Municipales atendieron la emergencia, realizaron las revisiones correspondientes y constataron que la persona ya no contaba con signos vitales debido al politraumatismo que sufrió en el percance.

Tras constatar el deceso se solicitó la presencia de la Policía Nacional Civil (PNC), que acordonó el área en espera de los fiscales del Ministerio Público para realizar las diligencias correspondientes.

En las imágenes se puede observar que al lado del cuerpo se encuentra un contenedor hermético de repartidor y a unos metros se encuentra la motocicleta.