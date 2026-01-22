Disparos en bulevar Liberación: asalto en pleno tráfico dejó a una mujer herida

-

Los atacantes dispararon contra una conductora. Las balas destruyeron los vidrios e hirieron a la mujer en el bulevar Liberación.

Una mujer, quien se dirigía a su trabajo, fue víctima de intento de asalto por dos hombres que conducían una motocicleta, que aprovechando el tránsito lento de la mañana intentaron despojar de sus pertenencias a la conductora.

El incidente ocurrió bajo los puentes gemelos, ruta del bulevar Liberación, donde los hombres golpeaban la ventana del vehículo con el arma de fuego, al mismo tiempo le señalaban que bajara el vidrio y les entregara sus pertenencias.

Ante la negativa de la mujer que se aferraba al timón le efectuaron varios disparos y lograron que les entregara un celular. Cuando le pedían su bolso, otros conductores empezaron a accionar sus bocinas lo que hizo que los delincuentes escaparan del lugar.

Pedazos de vidrio quedaron incrustados en el rostro de la conductora. (Foto: Rafael Zuñiga/ CBM)

La mujer continuó conduciendo y detuvo la marcha frente a la estación de los Bomberos Municipales, quiene la atendieron de inmediato y le brindaron la ayuda y retiraron las partes de vidrio que se le incrustaron en el rostro.

Pese al estado de alteración nerviosa en que se encontraba, indicó que continuaría su marcha y por sus medios acudiría a un hospital para ser atendida.

Peatones que usan esa ruta frecuentemente indicaron que este tipo de incidente es normal en ese sector, ya que los delincuentes observan y siguen a las víctimas a quienes les disparan si se oponen al asalto.