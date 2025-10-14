Versión Impresa
Accidente de tránsito deja un fallecido en el Anillo Periférico

  • Por Geber Osorio
14 de octubre de 2025, 15:42
Ciudad de Guatemala
Una persona falleció tras el percance vial. (Foto: Bomberos Municipales)

El percance vial ocurrió en el carril auxiliar, indicaron los socorristas.

La tarde de este martes 14 de octubre se registró un accidente de tránsito en el Anillo Periférico y 30 avenida de la zona 7 de la ciudad de Guatemala.

En el percance vial, quedó una persona fallecida la cual se conducía en un vehículo de dos ruedas.

Bomberos Municipales y la Policía Nacional Civil (PNC) se hicieron presentes al lugar.  Los elementos bomberiles indicaron que al llegar verificaron que la persona ya no contaba con signos vitales.

Según indicaron las autoridades, el hecho se suscitó en el carril que comunica de la calzada San Juan hacia el Anillo Periférico.

De momento, se desconoce la identidad de la persona que murió tras el impacto. 

Las autoridades aún no han confirmado la identidad de la persona fallecida. (Foto: Bomberos Municipales)
