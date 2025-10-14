Accidente de tránsito deja un fallecido en el Anillo Periférico

El percance vial ocurrió en el carril auxiliar, indicaron los socorristas.
La tarde de este martes 14 de octubre se registró un accidente de tránsito en el Anillo Periférico y 30 avenida de la zona 7 de la ciudad de Guatemala.
En el percance vial, quedó una persona fallecida la cual se conducía en un vehículo de dos ruedas.
Bomberos Municipales y la Policía Nacional Civil (PNC) se hicieron presentes al lugar. Los elementos bomberiles indicaron que al llegar verificaron que la persona ya no contaba con signos vitales.
Según indicaron las autoridades, el hecho se suscitó en el carril que comunica de la calzada San Juan hacia el Anillo Periférico.
De momento, se desconoce la identidad de la persona que murió tras el impacto.