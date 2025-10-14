¡Primeras imágenes! Avioneta se desploma en Tecpán: reportan fallecidos

Una avioneta cayó sobre la zona motañosa de Tecpán, Chimaltenango.
Bomberos Voluntarios Departamentales de Tecpán, San José Poaquil y Patzún confirmaron la caída de una avioneta en una zona montañosa en la aldea Xetzac, Tecpán, Guatemala.
La avioneta con matricula TG- DJE Cessna 206 se precipitó a tierra, preliminarmente se reporta que tres personas fallecieron carbonizadas.
La DGAC se pronuncia
La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) se pronunció tras el accidente.
De acuerdo con el plan de vuelo presentado ante la DGAC, la aeronave TG-DJE, de operación privada, despegó del Aeropuerto Internacional La Aurora con destino a Huehuetenango, registrando como tripulantes a los pilotos Carlos Javier García Villatoro y Franklin Alexander Francisco Santos.
Sin embargo, durante el vuelo, la tripulación reportó la presencia de una tercera persona como pasajera, quien no figuraba en el manifiesto de vuelo al momento del despegue.
El caso ya está bajo investigación.