Identifican a los fallecidos del accidente en ruta a Santa Elena Barillas

Las dos personas fallecidas fueron rescatadas entre los hierros retorcidos.
Un accidente de tránsito se registró en el kilómetro 33 de la ruta que conduce a Santa Elena Barillas, dejando siete personas heridas y dos fallecidas, en la madrugada de este viernes 8 de agosto.
Según el reporte de los Bomberos Voluntarios los fallecidos fueron identificados como:
- Santos Ismael paredes Ruiz. 39 años,
- Pedro Martinez 43 años
Mientras que los heridos fueron trasladados a dos centros asistenciales y fueron identificados como:
Heridos trasladados al Hospital San Juan De Dios
- Jose Eduardo Juárez zona de 23 años
- Laura Cuque 22 años
- Jose Eduardo Mucxin 26 años
- Pedro Víctor Chavez 48 años
Heridos trasladados al Hospital de Villa Nueva.
- María Isabel Mazariegos Jimenez de 47 años
- Sandra Lorena Hernández 24 años.
- Una mujer mas que no fue identificada por el estado incoherente que iba, de 40 años aproximadamente
De acuerdo con la información proporcionada por Bomberos Voluntarios, en el percance estuvo involucrado un camión de transporte pesado y un microbús.
Los heridos, quienes presentan golpes y posibles fracturas, fueron trasladados al Hospital de Villa Nueva y al San Juan de Dios para recibir atención médica.
Tránsito afectado
La vía se encuentra cerrada, mientras se espera la presencia del Ministerio Público (MP). El percance ha generado congestión vehicular que alcanza aproximadamente un kilómetro desde la ubicación del accidente, siendo la única ruta hacia Santa Elena Barillas.
Las autoridades mantienen el área acordonada.