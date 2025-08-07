Honran la memoria del médico José Sánchez, atacado en zona 7 (videos)

Pacientes, compañeros de labores y amigos lo recordaron con emotivas palabras.
A más de una semana del asesinato del José Antonio Sánchez, ocurrido la mañana del 28 de julio, mientras se dirigía a su clínica en la colonia Tikal I, zona 7, familiares, amigos y diversas instituciones continúan expresando su pesar por la pérdida del reconocido médico.
El doctor Sánchez se especializaba en el tratamiento de la diabetes, con un enfoque especial en el pie diabético, neuropatía y vasculopatía. Su compromiso con la salud y el bienestar de sus pacientes fue reconocido en el ámbito médico.
Como homenaje póstumo, el hospital donde laboraba compartió en redes sociales un emotivo video en su honor, en el que se destaca su vocación de servicio y su calidad humana.
El video
"Hay personas que llegan a este mundo con un propósito claro y el doctor Sánchez era uno de ellos. Con cada consulta, con cada palabra, regalaba paz, esperanza y cuidado sincero... Hoy su ausencia nos duele, pero su legado está más vivo que nunca", se indica en el video.
El contenido ha generado reacciones entre pacientes, colegas y conocidos, quienes lo recuerdan como un profesional comprometido y una persona ejemplar que celebraba la recuperación de sus pacientes tocando una campana en el "rincón de la Esperanza"
Los comentarios del video destacan su calidez, empatía y dedicación al servicio de los demás.
Sobre el ataque
El crimen fue perpetrado por dos individuos que se movilizaban en motocicleta y que interceptaron al médico mientras reducía la velocidad para ingresar al sector donde está ubicada su clínica en zona 7, la mañana del 28 de julio.
Las cámaras de seguridad del lugar y testimonios recabados indican que los atacantes habrían esperado su llegada, lo que ha llevado a las autoridades a considerar que se trató de un ataque directo.
El caso continúa bajo investigación por parte del Ministerio Público.
Mientras tanto, el recuerdo del doctor Sánchez permanece vivo entre quienes lo conocieron, valoraron su labor profesional y humana.