Congestionamiento: Accidente de tránsito deja tres heridos en el puente Belice

El tránsito se ha visto afectado en el sector tras el percance vial.
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Un accidente de tránsito se registró la tarde de este jueves 19 de marzo sobre el puente Belice, en dirección de zona 6 hacia la ruta del Atlántico, zona 17.
En el percance vial se vieron involucrados dos vehículos de dos ruedas, según indicó Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra.
Bomberos Municipales atendieron el llamado y le brindaron atención prehospitalaria a tres personas.
Posteriormente fueron trasladadas en estado delicado a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios.
Congestionamiento
De momento se ha visto afectado el tránsito vehicular debido a la obstaculización de dos carriles, en los que se atiende la emergencia.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) regular la circulación vial en el lugar.