Congestionamiento: Accidente de tránsito deja tres heridos en el puente Belice

Se coordinaron bomberos por hecho vehicular entre 2 motocicletas.



Precaución en puente Belice, yendo de zona 6 para ruta El Atlántico zona 17.#TransitoGT #TraficoGT #PoliciaMT #InformacionGT #NoticiaGT #AmilcarMontejo #VialGT #MovilidadGT pic.twitter.com/5WnvX9ev3p