Localizan plantación de droga valorada en más de Q32 millones

Más de 65 mil matas de marihuana se encontraban plantadas en el lugar.
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La Policía Nacional Civil (PNC) informó este jueves 19 de marzo que, fue localizada una plantación de droga de grandes dimensiones en un área boscosa del municipio Las Cruces, departamento de Petén.
En ese lugar se encontraban 65 mil 304 matas de marihuana, las cuales fueron erradicadas e incineradas por la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA).
Este cultivo ilícito tenía un valor estimado de Q32 millones 652 mil, según indicaron las autoridades.