Accidente de tránsito deja vehículo volcado en zona 13

Hasta el momento se desconocen las causas de este accidente.
La madrugada de este viernes 28 de noviembre, un vehículo volcó en la vía pública en zona 13, sin dejar heridos.
El incidente fue reportado por los Bomberos Municipales, quienes atendieron la emergencia y confirmaron que no fue necesario el traslado de personas al hospital.
Según el reporte de los socorristas, las causas del percance aún no han sido esclarecidas.
Imágenes del lugar muestran que el impacto dañó parte del arriate central y provocó el vuelco del vehículo.
Se recomienda precaución a los conductores que circulan por la 7 Avenida y 13 calle de la zona 13 capitalina, las autoridades sugieren utilizar vías alternas para evitar congestionamientos.