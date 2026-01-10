Accidente de tránsito en Quetzaltenango deja tres heridos (video)

Uno de los autos salió expulsado de la vía, quedando al borde de una baranda.
Dos vehículos impactaron sobre la ruta del sector de La Bóveda, en la autopista Los Altos, Quetzaltenango, causando que ambos volcarán sobre la carretera, esto ocasionó que tres personas resultaran heridas.
Las víctimas fueron trasladadas por Bomberos Voluntarios. Y las autoridades se hicieron presentes dado que uno de los transportes involucrados salió expulsado al borde de la vía; quedando atorado en la baranda de seguridad.
Autoridades recomiendan precaución al circular, ya que la ruta quedó parcialmente bloqueada por el segundo transporte momentáneamente.