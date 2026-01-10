Los jóvenes que salieron hacia su trabajo pero nunca llegaron

Las víctimas transitaban por "la curva de la muerte" cuando ocurrió la tragedia.
Efrén Rodríguez, de 18 años, y Jorge Luis Chacón Buezo, de 25, salieron a trabajar sin imaginar que nunca llegarían a su destino.
Un trágico accidente ocurrió en la salida de Poptún, Petén, en una curva conocida por los vecinos como "la curva de la muerte", debido a su alta peligrosidad.
Según versiones preliminares, ambos jóvenes fueron arrollados por un tráiler, lo que provocó un impacto fatal.
Rodríguez falleció de manera inmediata en el lugar del accidente. Mientras que Chacón Buezo fue trasladado en estado delicado por cuerpos de socorro hacia el hospital de Poptún, donde más tarde falleció.
Personal del Ministerio Público (MP) llegó al lugar y el cuerpo de Efrén fue trasladado al INACIF para los procedimientos correspondientes.
Familiares, amigos y vecinos lamentan profundamente esta tragedia que enluta a las familias del municipio de Dolores, recordando a Efrén y Jorge Luis como jóvenes trabajadores y esforzados, cuya pérdida deja un profundo dolor en la comunidad.