Accidente de tránsito deja heridos en la Hincapié

  • Por Maria Fernanda Gallo
31 de enero de 2026, 08:24
Bomberos Voluntarios cubrieron la emergencia tras el impacto. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Dos personas resultaron heridas tras el impacto.

El accidente de tránsito se suscitó en el km. 10 en la ruta de avenida Hincapié hacia Boca Del Monte, Villa Canales, donde el conductor de un vehículo particular y un conductor de un bus impactaron sobre la ruta.

(Foto: Bomberos Voluntarios)
Este accidente ocasionó varias heridas a dos personas que fueron trasladadas al Hospital Roosevelt por Bomberos Voluntarios.

Autoridades solicitan precaución al circular.

