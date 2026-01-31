Accidente de tránsito deja heridos en la Hincapié

Dos personas resultaron heridas tras el impacto.
El accidente de tránsito se suscitó en el km. 10 en la ruta de avenida Hincapié hacia Boca Del Monte, Villa Canales, donde el conductor de un vehículo particular y un conductor de un bus impactaron sobre la ruta.
Este accidente ocasionó varias heridas a dos personas que fueron trasladadas al Hospital Roosevelt por Bomberos Voluntarios.
Autoridades solicitan precaución al circular.