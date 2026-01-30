Nuevo frente frío se acercará al país este sábado y provocará bajas temperaturas

Un nuevo frente frío se acercará al territorio nacional este sábado.
El frío y los nublados del norte al centro del país continuarán durante este último sábado de enero.
Por la mañana habrá pocas nubes y el ambiente estará soleado. Sin embargo, el viento soplará con fuerza en el Altiplano Central y Valles de Oriente.
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) prevé para las horas de la tarde nubosidad dispersa, la cual predominará en las regiones del norte del país.
El cielo estará despejado en el resto del territorio nacional.
La temperatura bajará durante la noche y madrugada, por lo que las autoridades recomiendan abrigarse bien.